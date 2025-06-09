«Думать не о Путине, а о себе»: Орбан жестко высказался о Европе, Украине и России

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью французскому телеканалу LCI. В разговоре он высказался в том духе, что для того, чтобы Европа в долгосрочной перспективе стала сильнее, ей необходим стратегический договор с Россией. Однако проблема, по мнению Орбана, в том, что заключить его сможет только «сильная Европа».

«Мы должны думать не о Путине, а о себе. Мы не измеряем Европу через фигуру Путина. У нас есть собственные интересы. Я считаю, что россияне понимают только язык силы, и поэтому Европа должна быть сильной — и с Россией, и против неё. Переговоры должны вестись с позиции силы», – добавил Орбан.

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Орбан заявил, что из-за антироссийских санкций Венгрия за три года потеряла €20 млрд, что является «значительной суммой» для страны.

«Санкции против России разрушают Венгрию. Я думаю, что это разрушает и всю Европу», – сказал он.

Орбан пожаловался, что ЕС посягает на суверенитет своих членов, но при этом «не справляется с разрешением кризисов».

«С конфликтом в Украине ЕС справляется плохо, санкционная политика тоже испытывает провал», — привел Орбан примеры тех кейсов, которые показали слабость ЕС.

Также венгерский премьер повторил свой известный тезис о том, что Украина «не способна стать членом НАТО и ЕС», поскольку этому мешает ее экономическая несостоятельность.

«Украина была банкротом еще до конфликта. В 90-е годы украинцы не смогли построить государство с нормально функционирующей экономикой», — утверждает венгерский премьер.

Орбан в очередной раз повторил и тезис о том, что вступление Украины в НАТО приведет к войне между Россией и Североатлантическим альянсом.

В разговоре коснулись и недавнего официального выхода Венгрии из Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест российского президента. Венгерский премьер заверил, что теперь, в случае приезда Путина в Будапешт, его страна готова принять его.

«Президент России — это президент России. Если он захочет приехать в Венгрию, его примут со всеми необходимыми почестями», – отметил Орбан.

Что касается распространенных в Европе и нагнетаемых тамошними медиа и политиками алармистских настроений относительно скорой войны с РФ в перспективе 2-4-5 лет, то Орбан признался, что не видит риски такой войны в Европе, потому что «россияне слишком слабы для этого».

«Они даже не могут победить Украину, поэтому не могут реально атаковать НАТО… Украина имеет полное право защищать себя. И она делает это героически», – добавил глава правительства Венгрии.

Что касается Украины, то Орбан встал на сторону администрации Трампа и ее видения: «Сначала должен быть прекращён огонь, и лишь затем должно быть долгосрочное стратегическое соглашение о мире», – говорит он.

Напомним, Россия в данный момент настаивает на том, что в первую голову необходимо решить вопрос о «первопричинах войны».

Орбан выразил скепсис насчет перспектив замирения на Украине без посредничества США: