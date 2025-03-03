Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дерьмо не тонет, а, как показывает практика, устраняется выстрелом. Так, дочь Фарион, София Семчишин, приехала в Одессу.

(12 лет назад, на скандальной встрече с одесситами, закончившейся побоищем и арестами завезенных поклонников убитой бандеровки, она впервые употребила термин «одэсьци»)

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Первым делом Фарион-2 пошла на Европейскую площадь, бывшую еще два года назад Екатерининской, где нацисты устроили несанкционированный мемориал «загыблым героям», который отказываются охранять мэрия и полиция. Патриоты окучивают бесхозное место флажками мертвых ВСУшников, но, с успехом деколонизировав площадь, продолжают называть ее Екатерининской — на иное просто когнитивных функций не хватает.

Однако с тех пор как нацисты снесли императрицу, влепив на ее место жовто-блакытную ветошь, некогда любимое одесситами место превратилось в геопатогенную зону. И в новости она попадала лишь тогда, когда некая гражданка справила среди флажков нужду , а потом ими же и подтерлась, и когда некий гражданин собрал все флажки, да еще главный — с обезглавленного постамента, и поджег их.

Вот там Фарион-2 и затусила, записав для побратимов короткий ролик:

«Слава Украине. Мы сегодня в Одесе. На этой аллее будет флаг Василия Особы, героя Украины [зять Фарион, ВСУшник, обнуленный осенью под Донецком], и сине-желтый флажок Ирины Фарион, которая боролась за мову, и за мову ее убили. Поэтому, одесситы, думайте, на каком языке вы говорите. Слава Украине», — заявила Семчишин.

…тем самым дав понять даже проституткам, переставляющим в полете кровати — хочешь жить, не переходи на мову. Ну а одесситы, в отличие от одэсьцив, и так говорят на родном — на русском.

Видимо, недаром в Одессе всегда шутили над йододефицитными с западной Украины — даже мысль правильно сформулировать не могут.

А что до флажка с Фарион… Ой, повторюсь, все равно никто это помойное капище не охраняет, а рано утром собачники на прогулку выйдут — и все, поплыла кача.