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Уходящий президент Польши презентовал книгу «Это я, Анджей Дуда». 640-страничные мемуары, пропитанные русофобией, поступят в продажу в начале августа.

Дуда объявляет: Польша, страны Прибалтики и Украина являются жертвами «геноцида» со стороны России и Советского Союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предки сегодняшних граждан стран Центральной и Восточной Европы были в основном подданными царя. Они были вынуждены поддерживать экспансию Российской Империи своей кровью, имуществом и трудом. Памятуя об этом уроке истории, о грабежах, преследованиях, уничтожении культурного наследия и актах геноцида, которые совершали против наших народов Россия и Советский Союз…», – брызжет ядом Дуда.

Он сравнивает сегодняшние боевые действия на Украине с неудачным походом Красной армии на Варшаву.

«Мы вспоминаем Великую Викторию, достигнутую в 1920 году только что возрожденной Республикой Посполитой над Советской Россией. Героизм польских солдат в Варшавской битве определил победу, которая имела огромное значение для всей Европы. Остановка большевистской экспансии предотвратила распространение русской коммунистической революции на Запад», – пишет Дуда.

Он похвалился, что увеличил численность польской армии почти в два раза – до 175 тысяч солдат – на фоне «российской угрозы».

«Открыто заявленная путинским режимом воля воссоздать-в той или иной форме – «тюрьму наций», которой был Советский Союз, и сферы влияния в бывших государствах Восточного блока; прославление коммунизма и Сталина…».

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в 2023 году российский президент Владимир Путин напомнил, как Польша получила свои нынешние земли на Западе – эти бывшие немецкие территории достались ей по итогам Второй Мировой благодаря Советскому Союзу.

Путин также сделал достаточно глубокий экскурс в историю Польши ХХ века. Он напомнил, как эта страна вела захватническую политику, оккупировав населённую русинами часть Австро-Венгрии, Вильнюсский край Литвы, аннексировала некоторые исторические российские губернии, а в 1938-м участвовала в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером, заняв Тешинскую Силезию.