Доверие к НАТО подорвёт внутренний кризис в Эстонии – британский профессор о смерти 5 статьи

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В случае возникновения внутреннего кризиса в Эстонии, пятая статья НАТО не будет задействована.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шансы на кризис в Эстонии довольно высоки, потому что возьмем город Нарву, там самый большой город в регионе. На одном берегу реки находится русская крепость, а на другом берегу реки находится эстонская крепость. И они смотрят друг на друга через реку, через мост. А Нарва – это, по сути, русский город с точки зрения людей, которые там живут, языка и культуры. Таким образом, вероятность дестабилизации в Эстонии довольно высока. В Эстонии она выше, чем в Латвии, расположенной южнее, или в Литве, расположенной еще южнее. Эстония является наиболее уязвимой из трех прибалтийских стран, из-за довольно большого русскоязычного меньшинства. Многие из которых, конечно же, были старыми отставниками Красной Армии», – рассуждал Кларк.