Донецкий военкор: Когда победим – Запад всё повесит на Литву

Сергей Вредников.  
12.08.2025 22:50
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 225
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Запад, Литва, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины по-прежнему мощная поддержка беспилотной авиации со стороны западных стран.

Об этом на радио «КП» Новороссия в интервью экс-спикеру армии ДНР, военному эксперту Эдуарду Басурину заявил репортёр ВГТРК, донецкий военкор Андрей Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них серьёзная поддержка – это беспилотная авиация, которой их снабжают порядка 20 стран. Существует коалиция беспилотная, которую возглавила Литва. И все смеялись на тот момент – ну, откуда там технологии? Но многие не досмотрели, что туда же входит Канада, туда же входит Франция и т.д.

[Литва – это хаб, через который всё это делают] – да! На кого повесят потом в случае проигрыша все проблемы. А, на самом деле, им поставляют довольно большое таки количество БПЛА, и всё-таки технологии у Запада есть. И это, конечно, для нас огромная проблема»,  – сказал Руденко.

