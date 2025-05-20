Должно произойти чудо, чтобы Украина не потеряла ещё две области – Щелин
Если Украина срочно не поменяет свой геополитический вектор, она может лишиться ещё нескольких областей.
Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Звучали от главы российской делегации Мединского заявления про то, что потеряли четыре региона, а может быть и шесть. Все предрешено, Украина потеряет еще две области?», – спросила ведущая.
«Ну, если не изменится ее вектор, то да. А это, на мой взгляд, крайне маловероятно. Ну, как бы в истории бывают, конечно, чудеса. Скажу так – это находится в категории чуда.
В истории, в строгом смысле, ничто не повторяется напрямую, но модели, подобия и паттерны повторяются всегда. Это абсолютно факт. Я напомню то, что одна из фундаментальных подобий России, нравится это кому-то или нет, но Россия умеет воевать в долгую.
Если Россия ставит перед собой задачу какую-то, она ее будет достигать, и неважно, это займет 5 лет, 21 год, или, я напоминаю, формально война между Россией и Польшей продолжалась 196 лет», – сказал Щелин.
«То есть, любой расчет на то, что Россия устанет, это очень антиисторический расчет. То есть он, конечно, может случиться, в истории бывают, конечно, уникальные случаи, но если исходить из того, то что было, то это особенность, которую по-хорошему стоит принимать во внимание, когда вы строите свою стратегию. Но это вот издержки отсутствия исторического образования, назовем это так», – добавил эксперт.
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