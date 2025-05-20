Должно произойти чудо, чтобы Украина не потеряла ещё две области – Щелин

Если Украина срочно не поменяет свой геополитический вектор, она может лишиться ещё нескольких областей.

Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Звучали от главы российской делегации Мединского заявления про то, что потеряли четыре региона, а может быть и шесть. Все предрешено, Украина потеряет еще две области?», – спросила ведущая.

«Ну, если не изменится ее вектор, то да. А это, на мой взгляд, крайне маловероятно. Ну, как бы в истории бывают, конечно, чудеса. Скажу так – это находится в категории чуда.

В истории, в строгом смысле, ничто не повторяется напрямую, но модели, подобия и паттерны повторяются всегда. Это абсолютно факт. Я напомню то, что одна из фундаментальных подобий России, нравится это кому-то или нет, но Россия умеет воевать в долгую.

Если Россия ставит перед собой задачу какую-то, она ее будет достигать, и неважно, это займет 5 лет, 21 год, или, я напоминаю, формально война между Россией и Польшей продолжалась 196 лет», – сказал Щелин.