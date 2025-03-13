«До конца года от Зеленского избавятся» – Пламен Пасков

Вадим Москаленко.  
13.03.2025 18:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Так или иначе, до конца этого года утративший легитимность Владимир Зеленский перестанет даже номинально для Запада считаться президентом Украины.

Об этом на канале Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так или иначе, до конца этого года утративший легитимность Владимир Зеленский перестанет даже номинально...

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«Американская сторона требует выполнения четырёх базовых условий. Первое – прекращение огня, второе – прекращение военного положения. Первое требуется и от России, и от Украины, второе – персонально от Зеленского.

Третье условие – пока идёт прекращение огня, назначайте выборы. Это тоже к Зеленскому. Четвёртое условие – проведение выборов. И, скорее всего, в условиях невозможных и ненормальных для проведения, эти выборы будут проведены, и все необходимые большие дядечки и тётечки будут признавать эти выборы для того, чтобы накачать их легитимностью, которая им нужна, потому что это им очень остро нужно», – отметил он.

«И пятое – которое можно впихнуть где-то между третьим и четвёртым, но может быть и после них чисто хронологически – отставка Зеленского. Если он не согласится на первое предложение уйти, то тогда потихоньку это предложение будет усиливаться до степени без подсластителей, без обезболивающих.

И Владимир Александрович, в конце концов, до конца этого года на сто процентов будет не президентом Украины. Вопрос только в цене, которую «95 квартал» готов принять на себя», – заключил Пасков.

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