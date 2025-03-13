«До конца года от Зеленского избавятся» – Пламен Пасков
Так или иначе, до конца этого года утративший легитимность Владимир Зеленский перестанет даже номинально для Запада считаться президентом Украины.
Об этом на канале Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американская сторона требует выполнения четырёх базовых условий. Первое – прекращение огня, второе – прекращение военного положения. Первое требуется и от России, и от Украины, второе – персонально от Зеленского.
Третье условие – пока идёт прекращение огня, назначайте выборы. Это тоже к Зеленскому. Четвёртое условие – проведение выборов. И, скорее всего, в условиях невозможных и ненормальных для проведения, эти выборы будут проведены, и все необходимые большие дядечки и тётечки будут признавать эти выборы для того, чтобы накачать их легитимностью, которая им нужна, потому что это им очень остро нужно», – отметил он.
«И пятое – которое можно впихнуть где-то между третьим и четвёртым, но может быть и после них чисто хронологически – отставка Зеленского. Если он не согласится на первое предложение уйти, то тогда потихоньку это предложение будет усиливаться до степени без подсластителей, без обезболивающих.
И Владимир Александрович, в конце концов, до конца этого года на сто процентов будет не президентом Украины. Вопрос только в цене, которую «95 квартал» готов принять на себя», – заключил Пасков.
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