До европейцев начинает доходить, что они проиграли Украину – западный эксперт
Европейские «ястребы», похоже признали, что их риторика ни к чему не приводит, а США выходят из конфликта на Украине.
Об этом в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано заявил политолог Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, европейские партнеры Украины поняли, что их угрозы не пугают Россию, и она не будет выполнять их условия.
«Я думаю, что это дошло до европейских политиков, потому что они стали гораздо спокойнее относиться к тому, что будет на следующих встречах, к графику и так далее. Хотя Урсула фон дер Ляйен подготовила 17-й или какой там по счету пакет санкций, это все на заднем плане.
На первых полосах мы видим, что европейцы отступили. Все ожидают, что Трамп выйдет из этой войны, выведет США из нее. Это текущее ожидание, и я думаю, что оно оправдается», – отметил он.
«Европейцы пытаются справиться с этим фактом, не вступая в открытую конфронтацию с Дональдом Трампом. А Трампу удалось смягчить это решение. Я снимаю перед ним шляпу, потому что я был настроен критически по отношению к тому, что он не справился с этим должным образом, к тому, что он начал путаться.
Теперь я вижу, что его тактика дала определенный результат. Европейцы отступают, они смиренно признают тот факт, что США собираются выйти из этого конфликта», – заключил Доктороу.
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