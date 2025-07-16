Днепропетровск, Сумы и Харьков. Ответный ультиматум из Москвы

Михаил Рябов.  
16.07.2025 11:09
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Западные СМИ обсуждают данные агентства Reuters, которое опросило несколько источников во власти в Москве по поводу реакции на озвученный антироссийский ультиматум Дональда Трампа.

Ссылаясь на собеседников, агентство пишет, что «Путин может продолжать боевые действия до тех пор, пока оборона Украины не рухнет, и расширить свои территориальные амбиции, включив в них большую часть Украины».

Западные СМИ обсуждают данные агентства Reuters, которое опросило несколько источников во власти в Москве...

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«Аппетит приходит во время еды», – сказал один из респондентов агентства, отвечая на вопрос о планах продвижения российской армии.

«Россия будет действовать, исходя из слабости Украины… Если она падёт, то последуют ещё более масштабные захваты Днепропетровска, Сум и Харькова», – сказал один из источников.

Другой собеседник, «знакомый с ходом мыслей Кремля», сообщил, что «Путин считает цели Москвы гораздо более важными, чем любые потенциальные экономические потери из-за давления Запада, и его не беспокоят угрозы США ввести пошлины для Китая и Индии за покупку российской нефти».

«Два источника сообщили, что Россия имеет преимущество на поле боя, а её экономика, ориентированная на военные нужды, превосходит производство альянса НАТО во главе с США по ключевым видам боеприпасов, таким как артиллерийские снаряды», – отмечается в публикации.

Один из источников заявил, что «в ближайшие месяцы, скорее всего, произойдёт эскалация кризиса».

«Условия Путина для достижения мира включают юридически обязывающее обещание не расширять НАТО на восток, нейтралитет Украины и ограничение численности её вооружённых сил, защиту русскоязычного населения, проживающего на территории Украины, и признание территориальных приобретений России», – напоминает агентство.

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