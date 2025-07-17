«Для залпа по Москве нужна 1001 американская ракета» – генерал Кривонос

Ещё неизвестно, какие и сколько ракет передадут Украине американцы и куда разрешат ими бить.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Москва, как объект сугубо политический, нам интересна. Но с точки зрения экономической целесообразности в ослаблении Российской империи, то лучше бить не по столицам, а по проблемным [объектам], касающихся поставок оружия и боеприпасов. Проще всего – вывод из строя энергетических объектов, ни один завод не работает без электричества. Поэтому здесь надо ясно понимать, что именно и как [передадут]. Плюс, я думаю, когда эти ракеты будут предоставлены, будет оговорено их применение, так неоднократно было, когда нам позволяли наносить удары по определённым объектам. Мы не знаем, что будет выставляться в этом понимании, но это почти стопроцентно возможно», – сказал Кривонос.

Однако он ещё раз подчеркнул, что бить по Москве нецелесообразно.

«Даже если он нам даст тысячу ракет, то надо понимать, что нам нужна 1001 ракета. ПВО вокруг Москвы позволяет в едином залпе уничтожить тысячу целей. Они стянули всё, что могли стянуть, чтобы защитить Москву. Ту тысячу ракет лучше использовать по заводам и фабрикам РФ, где будет куда больше экономического эффекта», – настаивает генерал.

О сомневается, что дойдёт до ракетных атак по Москве, разве что «сугубо показательные удары, не более чем».