«Для залпа по Москве нужна 1001 американская ракета» – генерал Кривонос

Вадим Москаленко.  
17.07.2025 09:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, США, Украина


Ещё неизвестно, какие и сколько ракет передадут Украине американцы и куда разрешат ими бить.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ещё неизвестно, какие и сколько ракет передадут Украине американцы и куда разрешат ими бить....

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«Москва, как объект сугубо политический, нам интересна. Но с точки зрения экономической целесообразности в ослаблении Российской империи, то лучше бить не по столицам, а по проблемным [объектам], касающихся поставок оружия и боеприпасов. Проще всего – вывод из строя энергетических объектов, ни один завод не работает без электричества. Поэтому здесь надо ясно понимать, что именно и как [передадут]. Плюс, я думаю, когда эти ракеты будут предоставлены, будет оговорено их применение, так неоднократно было, когда нам позволяли наносить удары по определённым объектам. Мы не знаем, что будет выставляться в этом понимании, но это почти стопроцентно возможно», – сказал Кривонос.

Однако он ещё раз подчеркнул, что бить по Москве нецелесообразно.

«Даже если он нам даст тысячу ракет, то надо понимать, что нам нужна 1001 ракета. ПВО вокруг Москвы позволяет в едином залпе уничтожить тысячу целей. Они стянули всё, что могли стянуть, чтобы защитить Москву. Ту тысячу ракет лучше использовать по заводам и фабрикам РФ, где будет куда больше экономического эффекта», – настаивает генерал.

О сомневается, что дойдёт до ракетных атак по Москве, разве что «сугубо показательные удары, не более чем».

«Также надо понимать, что Путин и дальше будет блефовать и говорить, что если американское оружие будет использовано по Москве, это даст ему возможность адекватных ответов странам, которые предоставили это оружие. И, простите, НАТО этого боится. Потому что НАТО ни физически, ни теоретически на данном этапе не готово к войне с РФ, включая США», – заключил Кривонос.

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