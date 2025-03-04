Депутат французского сената призвал раскрыть ядерный зонтик над Украиной

Франция должна отправить свои войска на Украину и обеспечить ее ПВО.

Об этом, выступая в Сенате, заявил глава фракции социалистов Борис Валло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Франция должна быть одним из лидеров с Великобританией, а также с Германией, которая голосом Фридриха Мерца, будущего канцлера, говорит о возможности новой и беспрецедентной стратегической военной независимости от Соединенных Штатов. И я не хотел бы здесь уклоняться от вопроса о ядерном сдерживании, который ставится нашими украинскими друзьями так же, как и нашими немецкими друзьями.

Я считаю, что мы должны сначала заверить их в том, что жизненно важные интересы Франции уже давно лежат за «голубой линией» Вогезов [горы во Франции] и обязательно имеют европейское измерение. Затем мы должны сказать им, что ядерное сдерживание безусловно станет одним из важнейших вопросов построения общей европейской безопасности. Но неотложная задача состоит в том, чтобы прийти на помощь Украине, снова военным, оставаться на ее стороне столько, сколько потребуется. И для нас, социалистов, нужно идти быстрее дальше, доставлять оружие, снова оружие, спасать инфраструктуру, самолеты, противовоздушную оборону», – сказал политик.