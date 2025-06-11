Деньги помирились: из Маска не вышло «Березовского» – миллиардер извинился перед Трампом за все

Ставший центральным событием конца прошлой недели эпический конфликт между техноолигархом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом так и не вышел за рамки риторической дуэли. Убедившись в том, что остается в меньшинстве – большая часть трампистов в этом конфликте поддержала главу Белого дома, а не владельца «Тесла», – Маск дал задний ход и опубликовал в соцсети Х покаянный пост.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», – написал Маск.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Это уже не первый отход миллиардера от сгоряча брошенных им в адрес Трампа обвинений. Вчера он поддержал в соцсети намерение Трампа подавить социальные протесты в Лос-Анджелесе силами Национальной гвардии. Ранее он пригрозил, что «SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon». Однако похже отозвал свои угрозы.

Затем был пост о том, что Трамп замешан в «деле Эпштейна»: «Это реальная причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!», — написал Маск, однако спустя сутки он удалил и эту запись.

Кроме того, Илон Маск назвал предложенный Трампом законопроект о налогах «отвратительной мерзостью», получив в ответ намек на лишение госсубсидий для своего бизнеса.

Также Маск призывал к импичменту Трампа и замене его вице-президентом Вэнсом и публиковал опросы, свидетельствующие о желании многих американцев иметь в стране «третью партию» – не республиканцев и не демократов. Но эта инициатива также не получила развития.

Интересно, что, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, власти США в 2022-2023 годах следили за приезжавшими к Маску иностранцами, опасаясь их возможного влияния на миллиардера, уже тогда имевшего доступ к секретной информации.

Журналисты отмечают, что чиновников интересовали гости Маска из Восточной Европы и других стран мира. Ранее, как утверждают источники издания, расширение иностранных контактов Маска начало беспокоить и юристов возглавляемой им компании SpaceX, которые посоветовали олигарху не добиваться расширения допуска к гостайне из-за опасений новых проверок, которые могут привести к аннулированию уже имеющихся разрешений.

И хотя эта история относится к президентству Байдена, однако симптоматично, что всплыла она в СМИ только сейчас – на волне угроз трампистов депортировать Маска из США и лишить его допуска к гостайне.

В общем и целом, такой исход намечавшейся битвы «жабы и гадюки» закономерен. Большие деньги помирились, осознав, что сближает их куда больше, чем разделяет. А смотревшей на все это с галерки публике – еще один урок на тему того, что их супербогатого олигарха – так себе оппозиционер и борец с системой. Именно последнего многие неожиданно увидели в Маске в последние годы. Оказалось, что это не более чем оптическая иллюзия.