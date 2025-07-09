«Давлением на Россию проблема не решается» – швейцарский полковник советует Трампу взглянуть на карту боёв
Когда Дональд Трамп раздавал свои обещания быстро решить конфликт на Украине, ему даже в голову не приходило, что, учитывая доминирование русских на поле боя, придётся учитывать и их позицию.
Об этом на канале подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С самого начала своей инициативы по решению проблемы Украины Трамп не понимал или не хотел понимать, что русские побеждают на поле боя. Это означает, во-первых, что их слова должны быть как-то учтены. А Трамп никогда этого не делал.
По сути, придерживаясь плана Кита Келлога, мы фактически отрицаем существование российской позиции. И эта позиция не менялась с 14 июня прошлого года. Мы точно знаем, чего требуют русские для начала переговорного процесса… Это основа, это очень важно. И это первый шаг начала переговоров», – сказал Бод.
«Если США и Трамп этого не примут, то ничего не получится. Потому что происходящее на поле боя решают русские. Они решают и точка. Поэтому первое, что должна учитывать любая посредническая инициатива – это то, что говорят русские. Что, может, очень неудобно для украинцев, европейцев и американцев. Но факт в том, что на сегодняшний день ситуация такова. Проблему нельзя решить силой», – добавил эксперт.
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