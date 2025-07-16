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Поведение Дональда Трампа непредсказуемо, вслед за нынешним потеплением отношений с Киевом может наступить новое охлаждение, предостерегает CNN.

«Трамп — человек сделки, он действует в рамках коротких временных промежутков и постоянно стремится одержать небольшие победы, которые он может подчеркнуть. Так что, если бы он развернулся и сказал, что встретится с Путиным на саммите в следующем месяце, или разозлился бы из-за нового, как ему показалось, пренебрежительного отношения со стороны Зеленского, никто бы не удивился», – говорится в публикации на сайте телекомпании.

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«Меня беспокоит то, что Дональда Трампа можно очень быстро переубедить», – подтвердила Сабрина Сингх, бывший заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Тем не менее, подчеркивает CNN, «наихудшие сценарии развития событий в первые шесть месяцев второго президентского срока Трампа для Украины не сбылись».

«Но Трамп не прогнулся перед своим бывшим другом Путиным. Он не бросил Европу на произвол судьбы… Трамп, похоже, настроен по отношению к НАТО более благосклонно, чем когда-либо за последние годы», – говорится в публикации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», американцы по-прежнему надеются склонить Путина к сделке, которые «предоставит ему территории, захваченные в ходе трёхлетней войны, и которую он сможет представить как победу, укрепившую гордость и безопасность России, а также как упрек Западу».

В ход, помимо угроз санкциями, идёт шантаж поставок наступательного оружия, которым бы ВСУ могли бить вглубь «старых» территорий России – хотя официально Белый дом и открещивается от планов удара по Москве и Петербургу.

«Его помощники сообщили CNN, что он не исключает возможности отправки на Украину определённых видов наступательного вооружения, которые он до сих пор не хотел предоставлять», – сообщает телеканал.

Американская радиостанция NPR в свою очередь перечисляет, что должен получить Киев, помимо 17 обещанных установок «Пэтриот».