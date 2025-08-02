«Cмотрите, как мы уважаем» – азербайджанец получил орден от России

Кремль сделал символический жест, направленный на примирение с Баку, утверждает иноагент Алексей Венедиктов, бывший руководитель закрытой радиостанции «Эхо Москвы».

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«Я бы обратил внимание – вышел указ президента Путина. Он наградил орденом Мужества человека, который защищал в «Крокус-центре» женщин, в которых стреляли. Дрался и погиб. Один человек. Кто? Азербайджанец. Это очевидно – думаю, что уже там обратили внимание, наш посол в Баку сказал – «смотрите, как мы уважаем», – сказал он в эфире канала «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».