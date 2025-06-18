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В СБУ, Генпрокуратуре и Нацполиции одновременно сообщили о разоблачении чиновников одесской мэрии, укравших более двух миллионов гривен, которые должны были пойти на установку памятников и закупку гробов для ВСУ.

По версии следствия, они завышали стоимость услуг по установке надгробий и обустройству могил.

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«По такой схеме они завладели половиной от выделенного бюджета — более 2,1 млн грн, которые предназначались на строительство 88 памятников», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Пятерым участникам этой «веселой схемы» уже избраны меры пресечения. Хотя силовики уточняют, что участников сговора больше, но их личности продолжают уточнять.

Но самое интересное, что в СИЗО по этому делу уже отправился «мнимый больной», экс директор кладбищенского КП одесской мэрии Николай Пеструев. И хоть он больше не чиновник, но фактически является крестным отцом почти всего похоронного бизнеса в городе.

Его повязали прямо во время отдыха в больничной палате.

Ранее же Антимонопольный комитет повязал еще одну кладбищенскую фирму из Одессы, которая тоже копала могилы по завышенным тарифам.

И вот вся эта гоп-компания — непросто из пула, а сильно приближенная к мэру Труханову, особенно похоронный «мафиоза» Пеструев.

И как же теперь Труханову распаляться в интервью, какой он преданный хохол и благодарить ВСУ за сомнительно чистое небо?.. А уж что скажут его друзья нацисты-активисты!..

Впрочем, это уже совсем другая история.