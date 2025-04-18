Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Упорное сопротивление Владимира Зеленского администрации Трампа не объяснишь ничем, кроме категорического нежелания окончания боевых действий и конфликта на Украине.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил бежавший в США и признанный иноагентом в РФ российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Главное сопротивление [прекращению войны] – со стороны Украины, Зеленского. Для Зеленского это принципиальный вопрос, и отсюда идут попытки создания такого антиамериканского фронта в Европе. Такое ощущение, что для Зеленского теперь чем хуже, тем лучше. Чем хуже для Украины, тем лучше для его команды, это очень опасно. Оказалось, что очень печально, что интересы этой группы для Зеленского значительно важнее, чем просто жизнь граждан Украины, благополучие Украины», – рассуждал либерал, постоянно подстрекавший украинцев против РФ.