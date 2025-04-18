«Чем хуже, тем лучше»: Зеленский против прекращения войны – иноагент Боровой
Упорное сопротивление Владимира Зеленского администрации Трампа не объяснишь ничем, кроме категорического нежелания окончания боевых действий и конфликта на Украине.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил бежавший в США и признанный иноагентом в РФ российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Главное сопротивление [прекращению войны] – со стороны Украины, Зеленского. Для Зеленского это принципиальный вопрос, и отсюда идут попытки создания такого антиамериканского фронта в Европе.
Такое ощущение, что для Зеленского теперь чем хуже, тем лучше. Чем хуже для Украины, тем лучше для его команды, это очень опасно. Оказалось, что очень печально, что интересы этой группы для Зеленского значительно важнее, чем просто жизнь граждан Украины, благополучие Украины», – рассуждал либерал, постоянно подстрекавший украинцев против РФ.
«Вот, борьба против предложения Трампа, в точности повторяющего план Маршалла, который был после Второй мировой. Закладывание всех ресурсов европейских и начало восстановления Европы в условиях, когда американские компании получают гарантии своих инвестиций, своего участия в восстановлении Европы. Теперь – в восстановлении Украины.
Ну, просто какая-то такая очень агрессивная борьба с прогрессом, с позитивным изменением в Украине», – лицемерно недоумевал Боровой.
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