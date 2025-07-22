Бывшая подельница Зеленского: Трамп по-прежнему его ненавидит

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Несмотря на изменение риторики Дональда Трампа по Украине, персонально Владимир Зеленский и его окружение по-прежнему вызывают аллергию у хозяина Белого Дома.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скороход опровергла публикации в западных СМИ, будто смена Кабмина Украины преследовала цель поставить во главе правительства кандидатуры, к которым благосклонно относятся в Вашингтоне.

«Президент США не лоялен к этим людям, это иллюзия. Когда проходил переговорный процесс по сделке, его же писали американцы, а наши покорно соглашались. Поэтому вообще тяжело сказать, что это был переговорный процесс. И мы должны понимать, что от того, что мы поменяли премьер-министра или переставили местами министров, так лояльность не зарабатывается. У Дональда Трампа не стоит вопрос отношения с какими-то людьми, у него стоит вопрос неприятия Владимира Зеленского», – ответила Скороход.

Она считает, что Трамп не может простить Зеленскому помощь команде Байдена, в том числе, отказ от претензий по коррупционным делам семьи экс-президента США на Украине.

«На любой встрече нам напоминают от истории с Бурисмой и заканчивая историей с выборами, которые в США прошли, когда президент открыто поддерживал демократов. Нам это напоминают. Знаете, все, кто будут приезжать с приставкой «Зе-команда», они уже априори не могут вызывать лояльности», – добавила Скороход.

По её мнению, отправлять в Вашингтон нужно специалистов, не аффилированных с Зеленским.