«Было абсолютным табу для Украины»: Как в Киеве трактуют виляния и кривляния Зеленского

Владимир Зеленский в ходе визита в США избежал худшего для себя варианта, ограничившись уступками, которые, впрочем, ранее абсолютно не допускались Киевом.

Об этом в эфире видеоблога экономиста Биная Синха заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наиболее острых, политически токсичных и опасных вещей для президента Украины удалось избежать. Но всё же под давлением Трампа Украине пришлось пойти на существенные политические уступки», – сказал Бортник.

Первой из уступок он считает согласие на тезис о необходимости мирного соглашения, а не временного перемирия, «что раньше было самой твёрдой базовой позицией Украины».

Таким образом, война продолжится, но параллельно стороны продолжат попытки конструировать соглашение, которое «по своему объёму будет фактически Ялтой 2.0, поскольку будет включать в себя аспекты раздела сфер влияния между США, Россией и ЕС, а также конкретное урегулирование украинского вопроса».

Он обратил внимание на важный момент: впервые Зеленский публично выразил готовность обсуждать территориальный вопрос на встрече с российским президентом, что ранее «было абсолютным табу для Украины».