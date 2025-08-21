«Было абсолютным табу для Украины»: Как в Киеве трактуют виляния и кривляния Зеленского

Игорь Шкапа.  
21.08.2025 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 576
 
Дзен, Политика, США, Украина


Владимир Зеленский в ходе визита в США избежал худшего для себя варианта, ограничившись уступками, которые, впрочем, ранее абсолютно не допускались Киевом.

Об этом в эфире видеоблога экономиста Биная Синха заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский в ходе визита в США избежал худшего для себя варианта, ограничившись уступками,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наиболее острых, политически токсичных и опасных вещей для президента Украины удалось избежать. Но всё же под давлением Трампа Украине пришлось пойти на существенные политические уступки», – сказал Бортник.

Первой из уступок он считает согласие на тезис о необходимости мирного соглашения, а не временного перемирия, «что раньше было самой твёрдой базовой позицией Украины».

Таким образом, война продолжится, но параллельно стороны продолжат попытки конструировать соглашение, которое «по своему объёму будет фактически Ялтой 2.0, поскольку будет включать в себя аспекты раздела сфер влияния между США, Россией и ЕС, а также конкретное урегулирование украинского вопроса».

Он обратил внимание на важный момент: впервые Зеленский публично выразил готовность обсуждать территориальный вопрос на встрече с российским президентом, что ранее «было абсолютным табу для Украины».

«Это то, чего Трампу удалось добиться и продавить украинско-европейскую позицию. В то же время Украина сохранила хорошие отношения с Трампом. Возможно, даже отношения между Зеленским и Трампом несколько потеплели во время последней встречи. И Украина, безусловно, сохранила поддержку европейских союзников. То есть глубоких кризисов удалось избежать, хотя в то же время пришлось пойти на существенные политические компромиссы, которые пока не реализованы на земле в виде законов или конкретных договорённостей», – убеждал Бортник, что для Киева всё складывается ещё неплохо.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить