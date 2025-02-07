Бунтарь Трамп опустился до разговоров о возможной встрече с Зеленским

Елена Острякова.  
07.02.2025 21:39
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп заявил, что «вероятно» встретится с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

То есть раньше, чем с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «вероятно» встретится с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром...

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«Это может быть Вашингтон — ну, я не поеду туда», – уточнил Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтону от Украины нужно что-то взамен денег, которые они на нее потратили.

«Никто больше не будет пользоваться США», – сказал Трамп.

Видимо, имеются ввиду ископаемые редкоземельные металлы. Эту тему Зеленский сегодня затронул в интервью агентству «Рейтер».

«Путин не просто захватывает полезные ископаемые вместе с землёй, он уже думает о том, как привлечь в свой союз других партнёров — Северную Корею, Иран… и он предоставит им доступ. Конечно, они не захватили 20% наших минеральных ресурсов, это меньше. Гораздо меньше. Тем не менее, это всё равно сотни миллиардов», – сказал Зеленский.

В январе экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Киев не должен допустить, чтобы Трамп встретился с Путиным, не приняв до того Зеленского.

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