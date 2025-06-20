Бундесвер грозит продолжить военную поддержку Украины
Европа и в частности Германия не планируют изменять свои планы по снабжению Украины оружием и техникой, несмотря на разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке.
Об этом в эфире телеканаа ZDF заявил руководитель планово-командного штаба министерства обороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я могу сейчас говорить только за европейскую, за немецкую поддержку. Я могу заверить, что немецкая поддержка в частности продолжается без изменений, что в поддержке Украины нет никаких компромиссов. Если я посмотрю на оснащение украинских вооруженных сил и израильских вооруженных сил, особенно в области противовоздушной обороны, то я вижу мало совпадений.
Там могут быть отдельные примеры, но основная направленность поддержки, объем поддержки, особенно из Европы для Украины… я не вижу никаких ограничений на данный момент», – заявил Фрейдинг.
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