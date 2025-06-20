Бундесвер грозит продолжить военную поддержку Украины

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Европа и в частности Германия не планируют изменять свои планы по снабжению Украины оружием и техникой, несмотря на разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире телеканаа ZDF заявил руководитель планово-командного штаба министерства обороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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