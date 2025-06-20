Бундесвер грозит продолжить военную поддержку Украины

Анатолий Лапин.  
20.06.2025 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Европа и в частности Германия не планируют изменять свои планы по снабжению Украины оружием и техникой, несмотря на разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире телеканаа ZDF заявил руководитель планово-командного штаба министерства обороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа и в частности Германия не планируют изменять свои планы по снабжению Украины оружием...

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«Я могу сейчас говорить только за европейскую, за немецкую поддержку. Я могу заверить, что немецкая поддержка в частности продолжается без изменений, что в поддержке Украины нет никаких компромиссов. Если я посмотрю на оснащение украинских вооруженных сил и израильских вооруженных сил, особенно в области противовоздушной обороны, то я вижу мало совпадений.

Там могут быть отдельные примеры, но основная направленность поддержки, объем поддержки, особенно из Европы для Украины… я не вижу никаких ограничений на данный момент», – заявил Фрейдинг.

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