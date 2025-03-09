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Американским компаниям выгодно налаживать торговлю с Россией, а Украину просто обанкротить и конфисковать за долги.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается экономического сотрудничества, то США хотят заполучить огромные природные ресурсы России, возможно сотрудничество в Арктике, сотрудничество в нефтяной сфере, возможно, в обход ОПЕК, такие вот уловки. И, конечно, редкоземельные металлы. Я имею в виду, что ирония заключается в том, что редкоземельные металлы на Украине, которых и так не очень много, составляют около 5% мировых запасов, находятся под контролем России в четырех областях, которые они захватили», – сказал Фриман.