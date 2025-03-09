«Будем банкротить»: в США задумываются о конфискации имущества задолжавшей Украины

Вадим Москаленко.  
09.03.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Экономика коллапса


Американским компаниям выгодно налаживать торговлю с Россией, а Украину просто обанкротить и конфисковать за долги.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американским компаниям выгодно налаживать торговлю с Россией, а Украину просто обанкротить и конфисковать за...

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«Что касается экономического сотрудничества, то США хотят заполучить огромные природные ресурсы России, возможно сотрудничество в Арктике, сотрудничество в нефтяной сфере, возможно, в обход ОПЕК, такие вот уловки.

И, конечно, редкоземельные металлы. Я имею в виду, что ирония заключается в том, что редкоземельные металлы на Украине, которых и так не очень много, составляют около 5% мировых запасов, находятся под контролем России в четырех областях, которые они захватили», – сказал Фриман.

«И мистер Путин очень умно сказал, что конечно они будут рады, если американские компании придут и будут добывать редкоземельные металлы. Приезжайте все! И я думаю, что многие компании с радостью бы туда поехали. А мистер Трамп, похоже, мыслит как бизнесмен, или как застройщик.

Знаете, он фактически лишает Украину права выкупа закладной. Они не выплатили долги. Они не платили по кредитам, и поэтому мы заберем их имущество и, как вы знаете, проведем процедуру банкротства», – добавил он.

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