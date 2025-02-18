Буданов жалуется, что российские спецы серьезно улучшили точность корейских ракет

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Только три страны сегодня приобретают опыт войны XXI века.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заочно арестованный в РФ начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью южнокорейскому изданию The Chosun.

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«Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал Буданов.

Он утверждает, что точность поставленной РФ северокорейской ракеты KN-23 сначала была очень низкой, но российские специалисты улучшили ее технические характеристики.

«Теперь ракета стала намного точнее и является значительно более серьезной угрозой», – добавил глава украинской военной разведки.

По его словам, конфликт на Украине мобилизовал все военные возможности вовлеченных стран.

«Только три государства – Украина, Россия и Северная Корея – приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. Будущая северокорейская армия будет кардинально отличаться от прошлой», – подчеркнул Буданов.

Он добавил, что Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности, которое «достигает высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества».