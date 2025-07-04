Буданов разочаровал журналистку: Россия уже не зависит от иранских дронов
Россия освоила производство ударных дронов в промышленном масштабе и уже не зависит от поставок из других стран, в частности Ирана.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Общественному радио» завил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам.
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У него поинтересовались, что изменилось с поставками иранских дронов в Россию после ударов Израиля и США по этой стране.
«Мне жаль вас разочаровывать, но РФ не так сильно зависит от поставок из Ирана», – сказал Буданов.
По его словам, Россия получает лишь некоторые компоненты.
«Немного замедлился этот процесс, но вы серьезно не увидите этой задержки и замедления. «Шахеды» [«Герани»] давно начали производить в РФ. Поэтому – нет. Ответ прост: всерьез это никак не отобразится», – считает глава украинской военной разведки.
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