Буданов разочаровал журналистку: Россия уже не зависит от иранских дронов

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Россия освоила производство ударных дронов в промышленном масштабе и уже не зависит от поставок из других стран, в частности Ирана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Общественному радио» завил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам.

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У него поинтересовались, что изменилось с поставками иранских дронов в Россию после ударов Израиля и США по этой стране.

«Мне жаль вас разочаровывать, но РФ не так сильно зависит от поставок из Ирана», – сказал Буданов.

По его словам, Россия получает лишь некоторые компоненты.