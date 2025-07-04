Буданов разочаровал журналистку: Россия уже не зависит от иранских дронов

Игорь Шкапа.  
04.07.2025 13:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 543
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия, Украина


Россия освоила производство ударных дронов в промышленном масштабе и уже не зависит от поставок из других стран, в частности Ирана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Общественному радио» завил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам.

Россия освоила производство ударных дронов в промышленном масштабе и уже не зависит от поставок...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У него поинтересовались, что изменилось с поставками иранских дронов в Россию после ударов Израиля и США по этой стране.

«Мне жаль вас разочаровывать, но РФ не так сильно зависит от поставок из Ирана», – сказал Буданов.

По его словам, Россия получает лишь некоторые компоненты.

«Немного замедлился этот процесс, но вы серьезно не увидите этой задержки и замедления. «Шахеды» [«Герани»] давно начали производить в РФ. Поэтому – нет. Ответ прост: всерьез это никак не отобразится», – считает глава украинской военной разведки.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить