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Украинцам надо перестать прятаться от ТЦК и отправляться воевать с Россией

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Общественному радио» завил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам.

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Журналистка попросила прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина, заявившего, что «там, где ступает нога русского солдата, то – наше».

«Все правильно сказано. Вот куда дойдут – все будет под их контролем. Вы думаете, кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам как гражданам из этого надо делать вывод только один: нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне», – сказал Буданов.

При этом он не стал говорить, что в России нет принудительной мобилизации, а набор для участия в СВО происходит на добровольной основе основе путем заключения контрактов.

Кроме того он отметил, что не стоит ожидать обострения на фронте, поскольку «оно уже идет».