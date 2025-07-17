Бросок России на Запорожье обрезает логистику ВСУ в Донбассе
Россия с высокой долей вероятности будет брать в окружение Запорожье, чтобы через него выйти в Днепропетровскую область, обойдя фортификации, нарытые на границе с Донбассом.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Представьте себе, что они берут Запорожскую область, Запорожье в осаду и начинают угрожать непосредственно Днепру. А Днепр – это центр развязки группировки, которая воюет на Донбассе, там в непосредственной угрозе все коммуникации. Коммуникации должны смещаться на север, увеличивается логистика, переброска и так далее. Это сложно. Начинает сдвигаться вся тыловая архитектура группировки, воюющей на Донбассе», – сказал кс-советник ОП.
По его словам, есть еще один очень серьезный аргумент.
«Сколько бы мы ни ругались на то, что плохо строят фортификации, в Донецкой области и немножко в Днепропетровской на границе сумели накопать фортификации, украинская сторона, и там они активно стараются. Брать их в лоб – удовольствие ниже среднего, а обойти, тем более, с запорожской стороны, – вот это самое то.
А на запорожском направлении плохо накопали, поэтому может быть очень просто – пока донецкий фронт героически стоит и его зажимают от Константиновки, от Изюма, – такой длинный финт, от Запорожского зашли и как раз обошли укрепления, которые настроили, и подрезали коммуникации. Очень разумное действие. Поэтому, отвечая на вопрос, готовы ли они сосредоточить усилия на Запорожском направлении, – шансы велики», – заявил Арестович.
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