Британский профессор: Мы почти отрезали Калининград от России – надо поднажать
НАТО удалось перерезать Калининграду сообщение по суше.
Об этом профессор Майкл Кларк из Королевского колледжа Лондона заявил в эфире Sky News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы проделали довольно большую работу. В результате войны Калининград фактически оказался отрезанным от наземного транспорта», – сказал Кларк.
При этом он признал, что командование НАТО обеспокоено судьбой Сувалкского коридора.
«Между Калининградом и Беларусью находится так называемый Сувалкский проход. Он является одной из тех вещей, о которых НАТО много думает. Это коридор шириной всего в несколько миль и длиной в 60 миль. Он связывает Калининград с Беларусью, которая является союзником России.
Сейчас из-за санкций, веденных в 2022 году, в Калининград приходится доставлять гораздо больше товаров морем. Калининград находится под давлением, и русские это чувствуют. Давление можно усилить еще больше», – рассуждал Кларк.
Он считает, что Калининград – это точка давления на Россию.
«Многие в НАТО беспокоятся, что Калининград – это аванпост российской агрессии. Я думаю, что все наоборот. Калининград – уязвимое место, потому что он окружен НАТО. Если бы они не были готовы, русские могли бы прорваться через Сувалковский коридор и отрезать страны Балтии.
Но это было возможно до того, как Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Калининград сейчас находится гораздо в более сложном стратегическом положении, учитывая, что Финляндия, очень полезный член НАТО, – по другую сторону Финского залива», – вещал Кларк.
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