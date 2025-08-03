Британский агент Грозев «реанимирует» Скрипалей – готовится обвинение России в чем-то «более страшном»
Главред финансируемого британскими спецслужбами СМИ Bellingcat Христо Грозев готовит новую антироссийскую провокацию.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думал, что об этой истории все уже сказано и обнаружено. Но недавно мы стали работать над документальным фильмом по Солсбери. Я думал, что нового найти, чтобы эта история была не такая нафталинная. И вдруг, когда начал работать, обнаружил, что есть более интересное, что тогда никто не обнаружил. Мы опубликуем это очень скоро.
Могу сказать, что это связано с войной в Сирии неожиданно. История, которую мы обнаружили, страшнее, чем отравление Скрипалей», – вещал Грозев.
Спустя 7 лет после провокации он признал, что раскручиваемая, в том числе, и им версия с «отравлением» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери выглядит сомнительной, поскольку существует неписанное правило, по которому спецслужбы не преследуют людей, попавших под обмен.
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