Британия существенно обновит свои ядерные силы

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Британия вложит 15 миллиардов фунтов стерлингов в разработку новых ядерных боеголовок.

Об этом британский премьер Кир Стармер заявил сегодня на военной судоверфи в Глазго, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я могу подтвердить, что мы инвестируем 15 миллиардов фунтов стерлингов в нашу программу разработки боеголовок, чтобы обеспечить нашу защиту на десятилетия вперед, создав 9 тысяч рабочих мест и еще тысячу в цепочке поставок по всей стране, что является частью исторического обновления наших ядерных сил сдерживания, которые являются главным гарантом нашей безопасности. Настало время изменить то, как мы защищаем себя и обновить нашу страну», – заявил премьер.

Он объявил, что Британия прекращает сокращение вооруженных сил и увеличит зарплату военнослужащих «больше, чем за последние 20 лет», отчего «армия будет более интегрированной и смертоносной».

Стармер пообещал построить 6 новых заводов по производству боеприпасов, тысячи новых систем дальнего действия и ПВО. Британия создаст «гибридный королевский флот, соединив беспилотники с военными кораблями и подводными лодками для патрулирования Северной Атлантики». Стармер заверил, что новая подводная лодка будет сходить со стапелей каждые 18 месяцев.