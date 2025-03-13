Британия похвасталась, что помирила Трампа и Зеленского
С возобновлением американской помощи Украине Британия должна удвоить усилия на антироссийском фронте.
Об этом, выступая в палате общин, заявил британский премьер-министр Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После того, что произошло [ссоры Зеленского и Трампа], я и моя команда начали работать над тем, чтобы обеспечить полную поддержку Украины. Я могу заверить, было проведено огромное количество тяжелой работы, обсуждений и дипломатических переговоров со всеми нашими союзниками и другими странами, чтобы вчерашний день прошел так, как мы надеялись», – сказал Стармер.
«Я рад, что мы добились прогресса. Я думаю, это очень важно для Украины, и я очень рад, что США поддержали Украину. Я доволен тем, чего мы достигли, но как всегда, мы должны идти дальше. Мы должны удвоить наши усилия для достижения прочного и безопасного мира. И в субботу я соберу международных лидеров, чтобы обсудить, как мы можем добиться международного прогресса», – добавил британский премьер.
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