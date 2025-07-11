Британия и Франция грозят России 50-тысячным корпусом для защиты Европы

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Великобритания и Франция договорились создать совместный 50-тысячный корпус, который будет готов отразить нападение на европейские страны. Кроме того, они будут совместно производить дальнобойные ракеты.

Об этом на совместной пресс-конференции в Лондоне объявили премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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