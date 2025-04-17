Британцы второй раз за полгода похвастались электронной глушилкой дронов, способной заменить ПВО

Сергей Рыжов.  
17.04.2025 11:55
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен


Financial Times утверждает, что  Британия успешно протестировала электронное оружие против роя дронов, которое в будущем может использоваться как ПВО.

Система RapidDestroyer во время испытаний удалось обезвредить две группы по восемь дронов, а всего за время испытаний уничтожено уже более 100 дронов из двух атакующих роев. Установку применяют для «глушения» электроники дронов мощными радиочастотами на дистанции до 1 км., говорится в сообщении FT.

Financial Times утверждает, что  Британия успешно протестировала электронное оружие против роя дронов, которое в...

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При этом, как утверждают в британском Минобороны, цена одного «выстрела» — всего 10 пенсов.

Кроме того, RapidDestroyer  может работать непрерывно, пока подключена к источнику питания, а также интегрируется в систему ПВО для борьбы с самолетами и ракетами.

Минобороны Британии заявляет, что в перспективе оружие может быть применено на Украине.

Отмечается, что RapidDestroyer разработан консорциумом во главе с французским оборонным конгломератом Thales. Он перевозится в кузове грузовика и требует большого количества энергии.

Издание напоминает, что осенью прошлого года Британия также заявляла, что первой успешно испытала лазерное оружие. И тоже обещала его появление на Украине.

Как писала в минувшем октябре The Telegraph, армия Британии впервые применила RFDEW – Радиочастотное направленное энергетическое оружие, которое сбивает беспилотники «с помощью радиоволн».  Утверждалось, чтооно способно сбивать дроны на расстоянии до километра.

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