Британцы стыдят Трампа за «предательство» Украины, но Стармер летит в Вашингтон с пустыми руками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская The Guardian пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились продемонстрировать «объединенное лидерство в поддержку Украины», когда они встретятся отдельно с Дональдом Трампом на этой неделе.

«Их призыв накануне важной недели для обоих лидеров подчеркивает их желание представить единую европейскую позицию против российской агрессии после того, как президент США начал чрезвычайные атаки на Владимира Зеленского, назвав президента Украины «диктатором без выборов», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Представители России и США договорились начать работу над прекращением войны без привлечения Украины к дискуссиям, что вызвало шок в Европе.

Кроме того, Белый дом также давит на Зеленского, чтобы тот подписал соглашение о передаче США контроля над 100% месторождений полезных ископаемых на сумму 500 миллиардов долларов, включая нефть и газ.

В пятницу Трамп усилил напряженность, заявив, что Стармер и Макрон ничего не сделали для прекращения войны в Украине.

Говоря о предстоящей поездке в Вашингтон, которая станет испытанием для его премьерства, Стармер сказал журналистам в Глазго:

«В центре наших дискуссий на этой неделе, очевидно, будет важность особых отношений между нами, а также ситуация на Украине и другие вопросы, представляющие общий интерес» .

Стармер также использовал свою речь на конференции шотландских лейбористов, чтобы повторить тезис о поддержке Украины.

«Я собственными глазами видел разрушения, которые вызвал Путин. Запомните мои слова: то, что я видел, только усиливает мою решимость стать в защиту Украины», — сказал он.

Алекс Собел, член парламента от лейбористов в Центральном Лидсе и глава межпартийной парламентской группы по Украине, сказал:

«[Зеленский] знает, что лучше всего для его страны. Он показал, что является великим демократом и ставит свою страну и ее будущую безопасность превыше всего».

Эд Дэйви, лидер либеральных демократов, как пишет Guardian, был еще более радикален в оценках:

«Позор Дональду Трампу за его предательство Украины. Президент Зеленский никогда не должен был оказаться в таком положении. Однако неудивительно, что Зеленский готов уйти в отставку, если это принесет мир и безопасность, которых стремится и которых заслуживает Украина. Это потому, что он является полной противоположностью Дональду Трампу: самоотверженный, патриотический, настоящий лидер. Правительство Великобритании должно продолжать поддерживать Зеленского всеми возможными способами и гарантировать, что именно Украина будет руководить своим будущим, а не Путин или Трамп».

Издание отмечает, что встреча Стармера с Трампом состоится через три дня после того, как президент США встретится с Макроном, который станет первым европейским лидером, посетившим Вашингтон с момента инаугурации Трампа.