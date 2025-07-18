БРИКС не подчинится Трампу и уже экономически обогнал Запад – американский полковник

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В руководстве США ещё не все поняли, что страны БРИКС скоро будут представлять более половины мирового ВВП и населения.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь, когда мы оказываем на Россию и Китай огромное давление, я имею в виду, что вся эта тарифная авантюра – это фактически еще один акт войны. Знаете, Трамп говорит: «я собираюсь ввести 100% тарифы на всех, кто покупает российскую нефть». Это просто безумие. Вот, почему возник БРИКС, который сейчас состоит из 20 стран. Есть еще 40 стран, которые хотят присоединиться. Я предсказываю, что к концу их будет 80-85, и они будут представлять более половины мирового валового внутреннего продукта», – сказал Макгрегор.