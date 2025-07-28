Бондаренко оценил президентские шансы пророссийского кандидата на огрызках Украины
Чем больше территорий будет терять Украина, тем меньше шансов у утратившего легитимность Владимира Зеленского переизбраться на пост президента страны.
Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью беглому российскому оппозиционеру и иноагенту Константину Боровому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня, если Зеленский не идет на выборы, то есть два фаворита, которые будут между собой соревноваться. Это Залужный, который создал определенную ауру вокруг себя. Второй – это Буданов, очень популярный в определенной военной среде. Но это в условиях войны. Завершение войны поменяет и повестку дня, а она влияет на выборы», – сказал Бондаренко.
В мирное время он высоко оценил шансы Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Дмитрия Разумкова и Виталия Кличко. При этом у пророссийского кандидата шансов нет, считает Бондаренко.
«Я с самого начала войны говорю, что пророссийский кандидат или пророссийская партия будет иметь 8% поддержки граждан Украины. Любой психолог или психиатр скажет, что в любом обществе 8% граждан подвержены стокгольмскому синдрому. Это когда жертва влюбляется в своего похитителя или палача», – рассуждал Бондаренко.
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