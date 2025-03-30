Bloomberg узнал, чего Украина хочет от Трампа в ходе переговоров по сделке о недрах

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Bloomberg пишет, что Киев, в ходе переговоров по экономической сделке, будет добиваться дополнительных инвестиций от США.

«Украина попросит внести изменения в новую масштабную экономическую сделку, предложенную президентом Дональдом Трампом, включая обещание увеличить объем американских инвестиций, сообщил источник, знакомый с вопросом», – говорится в публикации.

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Проект предложения, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, предоставит Вашингтону контроль над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и минеральные ресурсы в разрушенной стране, причем без каких-либо временных ограничений.

Киев обеспокоен тем, что сделка может не только подорвать его стремление вступить в Европейский союз, но и потребовать от него возврата всей военной и экономической помощи, оказанной США с начала конфликта.

По словам собеседника, который говорил на условиях анонимности, в пятницу украинские чиновники провели видеоконференцию с американскими коллегами, включая экспертов по правовым вопросам, чтобы получить разъяснения по поводу почти 60-страничного проекта соглашения.

По словам конфидента агентства американцы не стали возражать против опасений, высказанных Киевом, особенно относительно потенциального конфликта предложения с целями страны по вступлению в ЕС. Это говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений, считают в Киеве.

Если соглашение о партнерстве будет принято, США получат эффективный контроль над инвестиционными решениями, охватывающими значительную часть экономики Украины, включая горнодобывающую промышленность, нефть и газ, добычу важнейших полезных ископаемых, а также порты, автомобильные и железные дороги.

США также получат право первого требования на прибыль, переведенную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.

Важно отметить, что США рассматривают «материальные и финансовые выгоды», предоставленные Украине с февраля 2022 года, как свой вклад в этот фонд.

Украинские официальные лица выразили озабоченность по поводу этой части предложения во время пятничного разговора, сказал собеседник. Владимир Зеленский ранее исключил возможность того, что военная помощь, предоставленная США, будет считаться долгом. В пятницу он повторил, что сделка не должна подорвать путь Украины в ЕС, поскольку получение членства в блоке предусмотрено конституцией Украины.

По словам киевских конфидентов Блумберга,, предстоит проделать большую работу, прежде чем Киев направит свои окончательные предложения по поправкам.