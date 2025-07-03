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«Пророссийские хакеры» систематически осуществляют атаки на компьютерные сети управления канализацией и очистными сооружениями в Польше, сообщает польское издание CyberDefence.

По всей видимости, поляки пытаются оправдать «русской угрозой» надвигающиеся аварии в системе ЖКХ на фоне общего инфраструктурного кризиса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пророссийские киберпреступники уже несколько месяцев осуществляют атаки на польские водоочистные сооружения и станции очистки сточных вод. Многие из них предотвращаются до того, как активисты успевают похвастаться своими действиями», – говорится в публикации.

Хакеры якобы воспользовались тем, что многие промышленные объекты управлялись при помощи «общедоступных сервисов, таких как Shodan, Zoomeye или Censys».

Издание приводит скриншоты сообщений о неполадках в одной из таких систем управления.

За последние месяцы зафиксированы аварийные ситуации на очистных в Кузнице, Толкмичко, Малдыты, Сераково, Щитно, а также на мусоросжигательном заводе и гидроэлектростанции.

Чиновникам пришлось выпустить специальные рекомендации для усиления защиты промышленных систем. Вице-премьер Кшиштоф Гавковский уже отрапортовал, будто «17 из 18 атак были отражены».