«Безжалостный кукловод»: в западных СМИ снова «полощут» «серого кардинала» Банковой Ермака

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Европейская версия издания Politico опубликовало в текстовой версии своего информационного бюллетеня резко критический материал о главе Офиса Зеленского Андрее Ермаке. Статья озаглавлена «Энигма Андрея Ермака». В тексте он называется «безжалостным теневым кукловодом» политических процессов на Украине и «фигурой раной Зеленскому». Издание также утверждает о наличии у Ермака президентских амбиций.

«Украинские комментаторы часто называют его продюсером в правящей дуополии, а бывшего телекомика Зеленского – исполнительской звездой», – пишет издание.

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Бывший спикер Зеленского Юлия Мендель рассказала изданию, что Ермак «прилип» к Зеленскому сразу после прибытия на Банковую, сблизился с ним, проводя вместе много времени в подземном спортзале, а затем «перехитрил» юриста Коломойского и начальника своего предвыборного штаба Андрея Богдана, «подсидев» того в должности главы ОП.

В публикации признается, что Ермак поспособствовал увольнению многих украинских чиновников, заменив их на лояльные фигуры, что вызвало «внутреннюю тревогу и тихое смятение у западных союзников, которые, однако, неохотно выступают с публичной критикой этого, опасаясь предоставить Москве пропагандистские возможности».

Издание отмечает, что одним из немногих, кому удалось удержаться в должности вопреки воли Ермака, стал глава ГУР МО Кирилл Буданов, который сохранил независимый доступ к Зеленскому.

«Ермак — блестящий психолог. Он способен читать Зеленского и предугадывать, чего тот хочет. Он осторожен, предлагая готовые решения Зеленскому, который ненавидит, когда его втягивают в детали, и не приносит ему проблем» , — цитирует издание мнение бывшего министра, «который резко конфликтовал с Ермаком».

Уже упомянутая Юлия Мендель говорит, что Ермак сформировал свою сеть связей, работая в 90-х в первом ночном клубе Киева, где отдыхали «гангстеры и видные политики», а позже посредником в люксовом киевском магазине одежды Sanahunt, помогая импортировать эксклюзивные вещи для олигархов и даже семьи тогдашнего президента Кучмы, супруга которого Людмила была близкой подругой владелицы бутика, киевской бизнесвумен Оксаны Хант.

Сам Ермак все обвинения в монополизации власти, а также свои президентские амбиции отрицает, отмечает издание.

Подобного рода черные информационные залпы по Ермаку в западной прессе – не новость и не редкость. Достаточно вспомнить компанию в американских СМИ, инициированную требовавшей отставки Ермака конгрессвумен Викторией Спартц и поддержанную внутри Украины сетью грантоедов на подкорме у USAID.

Впрочем, не стоит впадать в конспирологию и искать в таких публикациях «черные метки» или признаки недовольства кадровой политикой Зеленского со стороны западных правительств. В большинстве случаев такие материалы исходят от лоббистских групп интересов, как вовне, так и внутри Украины, стремящихся репутационно подорвать влияние Ермака на Зеленского для решения каких-то своих шкурных задач.

Так что, материалы подобного рода – это «зеркалка» внутриукраинской аппаратно-политической борьбы. Хотя, безусловно, усилившаяся частота такого рода негативных публикаций может породить вопросы к Зеленскому на Западе уже публичном поле.