Бежавших из Курской области бандеровцев – сразу бросают в пекло под Часов Яр

Максим Столяров.  
11.03.2025 22:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Тех украинских солдат, которым удалось бежать из Курской области, без отдыха и переформирования бросают в самые тяжёлые участки фронта.

Об этом на канале «PolitWera» заявил кадровый военный, добровольцем пошедший на СВО с позывным «Синдбад», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тех украинских солдат, которым удалось бежать из Курской области, без отдыха и переформирования бросают...

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«Сейчас на Часовярском направлении, хотя, наверное, правильно будет называть на Константиновско-Дружковском направлении, уже есть подразделение БПЛА. Они в укороченном виде прибыли из Курского направления. Это мы точно знаем по данным радиоперехвата и по уточненным данным», – сказал офицер.

«И Пушилин заявил, что украинские войска перебрасывают дополнительные силы с Курского направления в ДНР. Ему, как руководителю субъекта федерации, наверное, виднее.

Тех, кого они успели вывести [из Курской области], вот их без отдыха и без переформирования направляют на наиболее сложный участки фронта. Это и хорошо, и плохо, потому что они же все равно пока еще живые и боеспособные», – добавил он.

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