Бежавших из Курской области бандеровцев – сразу бросают в пекло под Часов Яр
Тех украинских солдат, которым удалось бежать из Курской области, без отдыха и переформирования бросают в самые тяжёлые участки фронта.
Об этом на канале «PolitWera» заявил кадровый военный, добровольцем пошедший на СВО с позывным «Синдбад», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас на Часовярском направлении, хотя, наверное, правильно будет называть на Константиновско-Дружковском направлении, уже есть подразделение БПЛА. Они в укороченном виде прибыли из Курского направления. Это мы точно знаем по данным радиоперехвата и по уточненным данным», – сказал офицер.
«И Пушилин заявил, что украинские войска перебрасывают дополнительные силы с Курского направления в ДНР. Ему, как руководителю субъекта федерации, наверное, виднее.
Тех, кого они успели вывести [из Курской области], вот их без отдыха и без переформирования направляют на наиболее сложный участки фронта. Это и хорошо, и плохо, потому что они же все равно пока еще живые и боеспособные», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: