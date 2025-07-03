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ВСУ диктуют тактическую повестку армии России, разрешая захватывать все новые и новые территории, но это низменные и болотистые земли.

Об этом бывший командир эскадрильи 6-го отряда «морских котиков» ВМС США Чак Пфаррер заявил в интервью политтехнологу, руководителю НКО «За свободную Украину» Джейсону Смарту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы сражаются ассиметрично, им приходится сражаться с ограниченными ресурсами. Допустим, я являюсь полевым командиром в зоне боевых действий украинской армии. Мне придется позволить русским одержать победу в определенных местах. Но я хочу быть уверенным, что если русские собираются захватить территорию, то это произойдет на дне долины. Я собираюсь предоставить им участок болотистой земли или обширной открытой сельскохозяйственной территории, где нет укрытия сверху. Да, этим летом русские добились определенных успехов», – рассуждал Пфаррер.

Смарт решил сгладить эффект от этого признания рассказом о том, что «люди в России выбиты из колеи и нервничают», а президент РФ Владимир Путин «заикается так, как не заикался последние 20 лет». Поняв, что сглупил, признав успехи русских, Пфаррер тоже бросился выдумывать о том, что российские военные массово сдаются в плен.