Без самых лучших технологий США вам конец – азербайджанец испугался за украинскую ПВО как за свою

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Украинские системы ПВО, даже дроны-перехватчики, больше не работают против новых российских «Гераней».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во второй раз Россия применила «Герань-3», это реактивные дроны. У них скорость выше 300 км в час. Мобильные огневые группы, зенитные дроны, очень низко упадет их эффективность. Работая над краткосрочным решением, пока они там выпуск «Гераней» увеличат, будут много выпускать их, у вас есть, скажем, где-то 6-9 месяцев. Вот за это время украинскому и американскому ВПК нужно разработать многоразовый денежный дрон», – рассуждал Рустамзаде.