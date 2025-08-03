Без самых лучших технологий США вам конец – азербайджанец испугался за украинскую ПВО как за свою

Вадим Москаленко.  
03.08.2025 16:40
  (Мск) , Киев
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Азербайджан, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украинские системы ПВО, даже дроны-перехватчики, больше не работают против новых российских «Гераней».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские системы ПВО, даже дроны-перехватчики, больше не работают против новых российских «Гераней». Об этом...

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«Во второй раз Россия применила «Герань-3», это реактивные дроны. У них скорость выше 300 км в час. Мобильные огневые группы, зенитные дроны, очень низко упадет их эффективность.

Работая над краткосрочным решением, пока они там выпуск «Гераней» увеличат, будут много выпускать их, у вас есть, скажем, где-то 6-9 месяцев. Вот за это время украинскому и американскому ВПК нужно разработать многоразовый денежный дрон», – рассуждал Рустамзаде.

«Вы не сможете сделать дешевый зенитный дрон с радаром, с оптическим датчиком, с инфракрасным датчиком. «Шахеды» уже стали маневрировать. Это означает, что только машинного зрения перенацеливания этим системам не будет хватать. Поэтому он должен быть многоразовый, с автоматическим пулеметом. Вот такой вызов.

То есть с американцами нужно работать, это самая продвинутая высокотехнологическая ВПК в мире. Вы дошли до такого момента, что потребные вам технологии мало у кого есть, и они должны разрабатываться прямо сейчас», – тревожился азербайджанец.

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