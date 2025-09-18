Без оглядки на Москву. Киргизия полностью украинизируется и ложится под Британию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бишкек пошёл по пути Астаны в деле передачи своих ресурсов западным корпорациям, и в данном случае на богатства горной республики наложила лапы Англия. При этом захват месторождений полностью совпадает по времени с кампанией тотальной дерусификации.

Подтверждением этих планов служит визит представителей компании Rothschild & Co во главе с членом правления Ариэль Малярд де Ротшильд, которые встретились с главой КР Садыром Жапаровым. Киргизский президент осыпал делегацию комплиментами и назвал их приезд «важным знаком доверия». В действительности стороны обсуждали вопрос вывоза урана.

Российский политолог Никита Мендкович забил тревогу, так как важнейший национальный ресурс уходит за бесценок под контроль Лондона, так как с августа государственная компания «Кыргызалтын» заявила о подготовке месторождения и горнодобывающего предприятия к приватизации.

«Напомню, с 2023 года премьер Акылбек Жапаров вел переговоры о передаче урановых месторождений и Кара-Балтинского комбината с той же Ариэль Ротшильд, а также введении на этих объектах британских законов. После утечки информации о предстоящей сделке весной 2024-го властям пришлось заморозить процесс. Переговоры даже пытались неудачно опровергнуть», – отмечает эксперт.

Теперь же после нового этапа «тюркской интеграции» и создания военно-политического блока в рамках Организации тюркских государств, являющегося детищем Англии, в Бишкеке решили возобновить прерванные переговоры, так как посчитали ненужным более оглядываться на Москву.

И тут всё очень просто – правящая компрадорская элита давно готовила почву по продаже ресурсов, мечтая повторить опыт казахстанской верхушки, и только выжидала удобный момент. И вот он наступил, и сейчас дана отмашка.

И это вовсе не только захват месторождений и установлении контроля над горнодобывающей отраслью. Речь идёт о внедрении институтов внешнего управления Киргизией со стороны Великобритании, рассчитанной на выдавливание России из этой стратегической точки в регионе.

Ведь буквально в июне агент влияния Лондона экс-премьер Тони Блэр встречался с действующим главой правительства КР Адылбеком Касымалиевым. Во время переговоров они касались не только темы использования недр, но участие Великобритании в реформировании системы государственного управления республики, для чего предполагалось выделить специальные гранты.

То есть сейчас проворачивается та же самая схема, когда при посредничестве того же Тони Блэра в нулевых Казахстан превратился в вассала Туманного Альбиона, а в отношении западных инвесторов стало действовать британское право, а не местные законы. Естественно, что Англия претендует теперь ещё и на то, чтобы влиять на назначение министров и ключевых фигур в государственном аппарате КР.

Поэтому неслучайно Садыр Жапаров вдруг заговорил о строительстве «Нового Кыргызстана» и инициировал через своих марионеток самороспуск местного парламента. Теперь на подконтрольных выборах, когда фактически зачищена оппозиция, а конкурирующие клановые группировки ослаблены репрессиями, будет сформирован такой депутатский корпус, который послушно проголосует за любые законы в сфере недропользования и санкционирует любые решения президента и правительства по передаче ключевых месторождений британским и западным корпорациям.

При этом в республике не случайно запущен процесс реабилитации басмачей, нацистских пособников, происходит снос советских памятников и переименование всех русских названий улиц. Не зря принят и конституционный закон о языке, который выдавливает русский и делает всех нетитульных людьми второго сорта. Украинизация – это необходимое условие любой западной колонизации.

И по примеру Азербайджана, сателлита Лондона, уже имели место аресты и преследование сотрудников российских организаций, а также участников СВО, а следом надо ожидать закрытие СМИ и вакханалию русофобии. Англосаксы просто открыто выбивают Киргизию из сферы влияния России и Китая.