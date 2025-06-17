Бесстрашной сухопутной армии Ирана не дадут повоевать за Родину

Катя Добрина.  
17.06.2025 19:25
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, США


На Третью мировую ирано-израильский конфликт не тянет, потому что Ирану просто разрушат всю структуру власти и заставят подписать сделку на поставку ядерного топлива извне.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Третью мировую ирано-израильский конфликт не тянет, потому что Ирану просто разрушат всю структуру...

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«Я думаю, что Третей мировой пока не пахнет, кто с кем воевать будет? Пока мы видим, что Иран проигрывает эту войну. Американцы не станут проводить сухопутную операцию, будут продолжать бить по системам ПВО, по политическим центрам власти. Смысл там очень простой: разбомбить всю полицию, весь корпус КСИР, правительственные здания, мэрии, чтобы было безвластие.

Они надеются, что большинство населения Ирана хочет мира с Западом и будет готово пойти на компромисс, который как раз предлагают США, Саудовская Аравия и, думаю, что Россия тоже в этом принимает участие. Суть этого компромисса в том, что Иран отказывается от полного ядерного цикла, от обогащения урана», – пояснил он и добавил, что Франция пытается оттенить Россию от переговоров за будущие поставки ядерного топлива Ирану.

У Ирана было свое «ядерное оружие» – террористические ячейки исламистов по всему миру. Но под давлением от этого оружия отказался, и в итоге режим аятолл превратился «в дряхлеющий авторитарный режим времён Черненко».

«Если бы боевые действия шли на линии соприкосновения, как у нас в украинской войне, или в ирано-иракском конфликте, то у Ирана было бы серьёзное преимущество. Там большое количество живой силы. Иранские солдаты готовы на подвиги, готовы жертвовать своей жизнью.

Но нет и не будет у Ирана шанса на такую сухопутную войну, а будет такая битва ракета, обмен атаками, которую Иран проиграет. И на повестку дня выйдет смена режима», – подытожил Марков.

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