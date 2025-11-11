Бегство босса «95 квартала»: Трамп затягивает удавку на шее Зеленского?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине разразился коррупционно-политический скандал, грозящий обернуться цунами, которое запросто может обрушить всю конструкцию действующего режима.

Вчера утром стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро (то самое НАБУ, созданное Западом для контроля над украинскими «элитами») пришли с обыском к бизнес-партнеру диктатора Владимира Зеленского, руководителю студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу.

Это уже непосредственная атака на Зеленского со стороны со стороны НАБУ. Откуда такая смелость? Об этом ниже, а пока немного предыстории.

Само дело против Миндича возбуждено уже давно, в СМИ долгое время муссировались слухи о записях, сделанных детективами на его квартире в центре Киева, которая, по сути, была одним из штабов ближнего круга Зеленского. С этим и была связана попытка режима ликвидировать НАБУ, что и удалось сделать, но лишь на некоторое время. В результате на Украине начались протесты, вмешались западные дипломаты, и Зеленский сдал назад: в спешном порядке принятый парламентом закон отменили.

Сам Миндич бежал с Украины за несколько часов до обыска, а НАБУ наконец обнародовало записи прослушки.

На «пленках» подозреваемые фигурируют по прозвищам, тем не менее, их сразу же идентифицировали: «Рокет» – смотрящий за Энергоатомом, бывший советник министра юстиции, до этого главы минэнерго Германа Галущенко Игорь Миронюк, «Тенор» – бывший чиновник Энергоатома, исполнительный директор по физической защите и безопасности Дмитрий Басов. «Профессор» – сам Галущенко, а «Карлсон» – Миндич.

Они обсуждают схему откатов, кому сколько нужно занести денег. Фактически Энергоатомом руководила преступная группировка, которой контрагенты компании платили фактическую дань – 10-15% стоимости контрактов.

После этих новостей в подконтрольных Банковой пабликах царила растерянность – они писали о чем угодно, но только не о Миндиче – по всей видимости, кураторы просто не знали, как быть.

Лишь вечером диктатор разродился заявлением по этому поводу.

«Энергоатом» обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании – это приоритет. Энергетика, любая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть», – заявил Зеленский.

Так откуда же такая смелость у НАБУ? Байки о независимых «антикоррупционных органах» можно даже не рассматривать. Независимых органов на Украине отродясь не было, а тем более сегодня, в условиях диктатуры.

Но проблемой режима оказалось, что НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) были неподконтрольны диктатору, поскольку создавались под патронатом Запада, в первую очередь США, откуда, по всей видимости, и последовала команда «фас».

По одной из версий, такими образом Дональд Трамп принуждает Зеленского пойти на компромисс и согласиться с условиями мира, которые согласовали на Аляске президенты России и США, и от которых отказался украинский диктатор, науськиваемый европейскими союзниками.

«Удар НАБУ по Миндичу — это удар Трампа по Зеленскому. Трампу надоело уговаривать Зеленского», — считает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Примечательно, что при обыске в Энергоатоме детективы НАБУ нашли сумки с долларами в оригинальной упаковке американского федерального резерва. Появились версии, что это деньги, поступившие на Украину в рамках американской помощи и прилипшие к рукам украинских чиновников.

Впрочем, однозначно утверждать, что отмашку НАБУ дали у Трампа мы бы не торопились. Так называемые антикоррупционные органы создавались при Байдене под кураторством глобалистов, у которых свои счеты с окружением Зеленского, на которое регулярно наезжает соросовкая сетка.

С другой стороны, буквально на днях главы НАБУ и САП провели встречу с генеральным инспектором Государственного департамента США Карделлом Ричардсоном. На сайте НАБУ информации о встрече немного. Указывается, что Ричардсон «отметил важность надзора за эффективным использованием международной помощи США и подчеркнул, что доверие к механизмам подотчетности в Украине напрямую влияет на продолжение финансирования».

«Отдельное внимание участники встречи уделили повышению эффективности и независимости расследований путем создания независимого экспертного учреждения при НАБУ и введения автономного прослушивания», – добавляет НАБУ пикантную в контексте последних событий деталь.

Встреча с генеральным инспектором Госдепа прошла 6 ноября, через четыре – обыск у Миндича и публикация «пленок». Совпадение? Один известный телеведущий ответил бы: «Не думаю»…