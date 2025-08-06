Басурин о Купянске и Красноармейске: «Давайте уважать противника»

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Не стоит надеяться на стремительное падение Купянска и Красноармейска (Покровска).

Об этом заявил экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полного окружения что Купянска, что Красноармейска ещё не произошло. Значит, есть пути снабжения, которые тем или иным способом использует противник для удержания линии фронта. Заявлять, что мы полностью окружили, я на данный момент бы не стал», – сказал он в интервью радио «Спутник».

Басурин призвал отнестись к ВСУ серьезно.