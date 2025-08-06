Басурин о Купянске и Красноармейске: «Давайте уважать противника»

Максим Столяров.  
06.08.2025 13:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Не стоит надеяться на стремительное падение Купянска и Красноармейска (Покровска).

Об этом заявил экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не стоит надеяться на стремительное падение Купянска и Красноармейска (Покровска). Об этом заявил экс-спикер армии...

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«Полного окружения что Купянска, что Красноармейска ещё не произошло. Значит, есть пути снабжения, которые тем или иным способом использует противник для удержания линии фронта. Заявлять, что мы полностью окружили, я на данный момент бы не стал», – сказал он в интервью радио «Спутник».

Басурин призвал отнестись к ВСУ серьезно.

«Давайте уважать противника. Как бы я к нему ни относился, перед нами серьёзный враг, который умеет воевать. И хочет воевать. Он будет использовать любые способы доставки – как наземные, так и воздушные. Мы всё время говорим о том, что они «не хотят» и «не умеют воевать», но, на самом деле, это не так», – подчеркнул полковник.

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