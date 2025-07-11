Банкет на халяву: Зеленский назвал тех, кто оплатит Украине «Пэтриот»

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Украина просит у США десять комплексов ПВО «Пэтриот». Деньги на это выделят европейские партнеры, если США и производитель ПВО дадут добро.

Об этом на пресс-конференции в Италии заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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