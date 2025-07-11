Банкет на халяву: Зеленский назвал тех, кто оплатит Украине «Пэтриот»
Украина просит у США десять комплексов ПВО «Пэтриот». Деньги на это выделят европейские партнеры, если США и производитель ПВО дадут добро.
Об этом на пресс-конференции в Италии заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно систем «Пэтриот». Мой запрос относительно десяти систем «Пэтриот» и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить, у меня есть с ними договоренности, две системы. Норвегия готова оплатить, у меня есть двусторонние договоренности с премьером, одну систему.
Когда мы получим четкий ответ от производителя и от различных возможностей Соединенных Штатов Америки относительно дат, а безусловно мы понимаем стоимость, то присоединятся и другие европейские партнеры. Именно такая на сегодня схема финансирования американских систем «Пэтриот». Но это моя задача найти эти деньги и как я уже вам сказал в начале моего ответа, мы уже имеем понимание откуда начало финансирования будет идти», – заявил Зеленский.
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