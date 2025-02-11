Азербайджанские власти усиливают свою недружественную политику в отношении России, надеясь на полное изменение соотношения сил на Южном Кавказе и Средней Азии через подрыв её позиций, выступая при этом в качестве тарана и прокси англосаксов и НАТО.

И это уже подтверждается документами. Так, высокопоставленный представитель азербайджанской внешней разведки сделал сенсационное заявление, которое привлекло внимание общественности и экспертов в области безопасности. Он передал секретные документы, раскрывающие действия азербайджанских спецслужб на территории Российской Федерации.

В своем обращении, опубликованном в телеграм-канале Бориса Рожина, он отметил, что не может оставаться в стороне от того, что он называет «враждебной деятельностью» руководства Азербайджана в отношении России. Это заявление поднимает серьезные вопросы о роли Азербайджана в контексте международной политики и отношений с соседними странами.

По словам источника, Азербайджан, действуя по указке Израиля и Великобритании, активно использует свои диаспоры и подконтрольные организации в России для сбора информации, которая затем передается украинским спецслужбам. Эта информация, как утверждается, используется для организации террористических атак на российской территории. Такие действия вызывают обеспокоенность, так как они могут привести к эскалации конфликта и усилению напряженности в регионе.

Кроме того, в своем обращении представитель разведки указал на определенные шаблонные попытки оправдать антироссийскую позицию Баку. Он упомянул о распространении дезинформации, связанной с катастрофой азербайджанского самолета, закрытием отделения Россотрудничества в стране и финансированием Киева. По его мнению, эти действия являются частью более широкой стратегии, направленной на подрыв отношений между Россией и Азербайджаном. Он отметил, что в Баку существует мнение о том, что Москва недостаточно активно поддерживает Алиева и его режим.

Однако наиболее шокирующей частью его заявления стало утверждение о том, что азербайджанская разведка занимается сбором информации о методах противодействия ФСБ украинскому терроризму. Эта информация, как предполагается, будет передана Службе безопасности Украины (СБУ). Данный факт подчеркивает уровень сотрудничества между Азербайджаном и Украиной и ставит под сомнение лояльность Баку к Москве.

Доклад, о котором идет речь, датирован 5 февраля 2025 года, однако, как указывает источник, политическое решение о сборе данных такого рода должно было принято еще в середине декабря 2024 года. Это предполагает, что Азербайджан, вероятно, получил запрос от Вашингтона или Киева, и на уровне министерства иностранных дел была разработана рекомендация для передачи информации президенту Алиеву. В дальнейшем указания должны были быть переданы через различные каналы, включая Совбез.

Сбор информации о методах противодействия ФСБ вызывает серьезные вопросы о том, насколько глубоко внедрены азербайджанские спецслужбы в российское пространство и какую роль они играют в контексте геополитических изменений на Кавказе и в Центральной Азии. Это поднимает вопросы о безопасности и защите информации на уровне государственных структур России.

По сути, Баку этим еще раз заявляет, что действует на стороне Киева в нынешнем конфликте, при этом даже после начала скандала открыто передаёт помощь в размере 1 миллиона долларов для восстановления энергосистемы «незалежной» Еще ранее в социальных сетях и СМИ фигурировали данные об участии посреднических компаний в продаже оружия и боеприпасов Украине.

В случае подтверждения озвученных фактов, это может привести к серьезным последствиям и повлиять на общую политическую ситуацию в регионе. А вообще подобные действия ухудшат безопасность не только в России, но в перспективе и в самом Азербайджане, учитывая его стратегическое положение и сложные отношения с соседними государствами.

Но несмотря на риски, Азербайджан продолжает активно использовать трагедию, произошедшую 25 декабря 2024 года над Казахстаном, где потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, рейсом, следовавшим в Грозный, который стал также предметом антироссийских политических спекуляций Баку, напоминающих ситуацию вокруг крушения малазийского рейса MH17.

Азербайджан, активно используя американские СМИ, настаивает на причастности России к катастрофе, выдвигая обвинения в поражении самолёта российской зенитной ракетой «Панцирь».

Прежде всего, вызывает вопросы ограниченный доступ к обломкам самолета, необходимым для проведения независимого расследования. Ведь Казахстан практически запретил доступ для специалистов из Москвы. Источник RT в российских авиационных кругах подчеркнул, что без такого доступа к этим образцам, утверждения о том, что найденные обломки являются элементами российской ракеты ПВО «Панцирь», опубликованные рядом зарубежных СМИ, остаются голословными и требуют тщательной проверки.

И действительно – предварительный отчет министерства транспорта Казахстана, хоть и констатирует внешнее воздействие как причину катастрофы, крайне скуден на детали. Упоминание о множестве повреждений различной степени тяжести не дает ясного представления о характере воздействия и его источнике. Извлеченные фрагменты направлены на дальнейшую экспертизу, результаты которой пока неизвестны.

Отсутствие подробных данных о «посторонних объектах», найденных на месте крушения, подливает масла в огонь информационной кампании Баку, который, не дождавшись окончательных выводов расследования и всех экспертиз, уже заявил о начале международных судебных тяжб против России.

Эта позиция выглядит особенно подозрительной на фоне того, что незадолго до катастрофы аэропорт Грозного подвергся атаке украинских беспилотников. Можно предположить, что подобное стечение обстоятельств используется для создания удобной версии событий. И всё это очень напоминает заранее спланированный сценарий, как и в 2014 году, когда украинская сторона приняла участие в операции западных спецслужб, осуществив запуск ракеты ПВО, а затем обвинив в преступлении Россию.

Тогда, как и сейчас, были запущены широкомасштабные информационные кампании, нацеленные на обвинение Москвы, при этом многие вопросы остались без ответов, а независимое расследование было затруднено политическими факторами и тем, что Нидерланды, как и сейчас Казахстан, отказал в доступе ко всем данным и фрагментам. При этом прямое или косвенное участие в крушении украинских БПЛА Баку и Астаной фактически отрицаются.

С уверенностью можно сделать вывод, что такая схема была разработана в недрах западных спецслужб, и, скорее всего, в британских, чтобы максимально дискредитировать Кремль, а также дать формальный повод и сигнал для активизации антироссийских действий со стороны прозападно настроенных среднеазиатских режимов. То есть провокация с авиакомпанией AZAL была осуществлена с далеко идущими целями и не столько для того, чтобы представить Баку в качестве жертвы мнимой агрессии, но и вовлечь в противостояние с Москвой еще и Астану с Ташкентом.

Интересно, что Ильхам Алиев уже не вспоминает инцидент со сбитым российским вертолетом Ми-24 и гибелью российских миротворцев в Карабахе, когда власти республики лишь ограничились формальными извинениями без каких-либо компенсаций, расследования и привлечения к ответственности тех, кто участвовал в этих убийствах.

Думаю, что эта безнаказанность и толкнула Баку на дальнейшие антироссийские действия, особенно после того как легко ему удалось завоевать Арцах.

Теперь же из-за этой мягкости и деликатности приходится расхлёбывать полной чашею то варево, которое приготовили в Баку с участием англосаксов и турок. Это и закрытие «Русского дома» в республике, и проведение судебного процесса над Иваном Светличным, которого обвиняют в госизмене, якобы из-за связей с этим же «Русским домом».

Это и отказ в выдаче экс-судьи Елены Хахалевой по запросу Генпрокуратуры РФ, и внесение депутата Государственной думы России Николая Валуева в список персон нон грата.

Еще ранее, осенью 2023 года была арестована политолог Назакет Мамедова, которую обвинили в шпионаже в пользу России только из-за того, что она поддержала СВО и посещала ЛДНР.

Очевидно, что власти Азербайджана уже тогда планировали масштабный процесс «о раскрытии российской шпионской сети», который сейчас может вполне реализоваться с участием новых фигурантов.

На повестке теперь еще и новая война против Армении уже для захвата «Западного Азербайджана», милитаризация Каспия, участие в планах перевооружения республик Центральной Азии турецкой техникой и переход на стандарты НАТО. Сейчас в Баку надеются, что эта стратегия будет одобрена в Вашингтоне и Лондоне, и тогда Азербайджан в полную силу выступит в качестве тарана для разрушения позиций России в Закавказье и в Средней Азии.

Очень метко ситуацию охарактеризовал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, который описал новую конфигурацию, когда Баку не нуждается в Москве и уже приступил к осуществлению своих хищнических экспансионистских планов.

«Им так выгодно, им потребности такой, как тогда, перед войной в Карабахе, в России нет, это следствие, и не надо по этому поводу удивляться. Я, конечно, не сторонник разрушения связей с кем бы то ни было, с Азербайджаном тоже — за то, чтобы они развивались, но при этом надо отдавать себе отчет о в характере наших отношений, они не союзнические, и удивление по этому поводу, мне кажется, лишний раз свидетельствует о том, что мы просто не разбираемся в происходящем», — считает депутат.

Поэтому следует ожидать по мере «выдыхания» Украины постепенного появления по сути нового фронта на южных рубежах, инициированного англосаксами, уже для создания угрозы геостратегическому маршруту «Север – Юг» и предоставления транспортного и геополитического коридора на Запад правящим элитам республик Центральной Азии.