Атакован очередной российский НПЗ
Украина продолжает атаковать российские предприятия.
Так, минувшей ночью дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Специализирующиеся на происшествиях российские паблики пишут, что местные жители примерно в 2.45 слышали минимум три взрыва.
Заметим, что в очередной раз, несмотря на запреты, в открытом доступе появились кадры пожара в Сызрани.
При этом в сводке Минобороны РФ Самарская область не фигурирует.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Республики Татарстан и четыре БпЛА – над акваторией Черного моря. Также один БпЛА подавлен над территорией Тульской области», – отчиталось российское оборонное ведомство.
Из-за угрозы атаки Росавиация ввела временное ограничение (план «Ковер») на взлет и посадку воздушных судов в аэропортах Ижевска, Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
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