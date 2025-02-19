Атакован очередной российский НПЗ

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Украина продолжает атаковать российские предприятия.

Так, минувшей ночью дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Специализирующиеся на происшествиях российские паблики пишут, что местные жители примерно в 2.45 слышали минимум три взрыва.

Заметим, что в очередной раз, несмотря на запреты, в открытом доступе появились кадры пожара в Сызрани.

При этом в сводке Минобороны РФ Самарская область не фигурирует.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Республики Татарстан и четыре БпЛА – над акваторией Черного моря. Также один БпЛА подавлен над территорией Тульской области», – отчиталось российское оборонное ведомство.

Из-за угрозы атаки Росавиация ввела временное ограничение (план «Ковер») на взлет и посадку воздушных судов в аэропортах Ижевска, Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.