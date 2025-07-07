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Турция активно спонсирует Украину и помогает бандеровцам воевать против России, поэтому ездить туда на отдых непатриотично и опасно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые люди ездят отдыхать в Турцию. Ну, многие люди отличаются большой беспринципностью, как говорится, лишь бы было где отдыхать. Помню, когда после цунами в Азии многие люди плескались среди трупов, говоря, что у них отпуск оплачен. Так вот, с этой точки зрения отдыхайте, кто хочет, дорогие соотечественники. Только я вас предупреждаю, что сейчас Турция провела испытание флагманского корабля серии сторожевиков «Иван Мазепа» для конкретно Украины. Ещё было обещано ей три корабля», – сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что Турция строит для Украины не только военные корабли, но и другую технику, в том числе бронеавтомобили, РСЗО и дроны, и даже отправляет спецназ воевать против России.