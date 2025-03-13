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Двоюродный брат вице-президента США Нейт Венс уволился из ВСУ, где служил с 2022 года, чтобы не попасть в плен.

Об этом он заявил в интервью украинской службе нежелательного в РФ иноагента «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я просто случайный чувак. Не думаю, что они отправили бы специальную команду, чтобы достать меня. И зачем рисковать? Чтобы разозлить США? Но предположим я был бы на фронте и наше подразделение все-таки попало бы в плен. Это поставит американское правительство и Белый дом в очень шаткое положение, потому что россияне получат на них рычаги влияния. Я просто не хотел этого допустить», – сказал Нейт.

При этом он допускает, что еще вернется на Украину.

Бывший морской пехотинец Нейт Венс приехал в Киев якобы как гуманитарный волонтер, но оценив ситуацию, стал сначала военным инструктором, а потом вступил в нацистский батальон «Волки Да Винчи». Кузен американского вице-президента утверждает, что воевал в Артемовске, Купянске, Клещеевке, Авдеевке, Угледаре. Он признался, что был поражен бардаком в ВСУ.

Венс признался, что давно не общался со своим высокопоставленным кузеном. Он звонил в его офис, когда тот был еще сенатором, но его не соединили.

Примечательно, что проведший 2,5 года на Украине американец не сказал ни слова ни по-украински, ни по-русски за все интервью.